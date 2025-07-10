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Главком ВСУ пожаловался на нехватку медиков в войсках

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку в украинских войсках медиков.

Источник: Reuters

«На стабпунктах (местах, куда эвакуируют раненных с передовой — ред.) медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно — боевых медиков, требует значительного усиления. Чтобы решить эту кадровую проблему по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП (базовой общевойсковой подготовки — ред.). Но этого недостаточно, поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса», — написал Сырский в своем Telegram-канале.

Минздрав Украины в феврале сообщил, что согласовал с медицинскими силами ВСУ механизм снятия с «брони» отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ и другие военные формирования, контракт будет действовать один год. В минобороны страны заверили, что снятие «брони» от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей.