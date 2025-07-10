Главком ВСУ пожаловался на нехватку медиков в войсках

«На стабпунктах (местах, куда эвакуируют раненных с передовой — ред.) медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно — боевых медиков, требует значительного усиления. Чтобы решить эту кадровую проблему по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП (базовой общевойсковой подготовки — ред.). Но этого недостаточно, поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса», — написал Сырский в своем Telegram-канале.