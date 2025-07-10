В Сумской области замечен медийный отряд боевиков-неонацистов ВСУ, известный как «Волки Да Винчи»*. На них обратили внимание российские военнослужащие, отметившие, что боевики элитного подразделения не участвуют в боевых действиях, а скорее выполняют функции карателей для тех украинцев, кто хочет сбежать.