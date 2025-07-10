В Сумской области замечен медийный отряд боевиков-неонацистов ВСУ, известный как «Волки Да Винчи»*. На них обратили внимание российские военнослужащие, отметившие, что боевики элитного подразделения не участвуют в боевых действиях, а скорее выполняют функции карателей для тех украинцев, кто хочет сбежать.
«Враг продолжает переброску наиболее мотивированных и боеспособных подразделений, безуспешно пытаясь отбить утраченные позиции. Бойцы Севера отражают контратаки, продолжая наступление в Варачино, Юнаковке и лесных массивах», — сообщает ТАСС, со ссылкой на силовые структуры РФ.
Именно в этой местности были замечены боевики 1-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые раньше именовались «Волками Да Винчи»*. При этом российские бойцы отмечают, что этот медийный полк выполняет в Сумской области функции заградительных отрядов.
Ранее KP.RU сообщил, что пленные украинцы неоднократно рассказывали о заградительных отрядах ВСУ, которые расстреливают тех, кто пытается бежать с поля боя.
* — вооружённое формирование, запрещённое в России и признанное террористическим и экстремистским.