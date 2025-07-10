ПВО сбила еще 26 беспилотников над российскими регионами

«В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Курской области, девять БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Калужской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской области и Московского региона», — говорится в сообщении ведомства.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше