Ей трудно передвигаться: спасенная пятилетним Толей при атаке ВСУ мама в тяжелом состоянии

Спасенная пятилетним Толей при атаке ВСУ на пляже в Курской области мать сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Также чиновник подчеркнул, что администрация Курской области возьмет на себя все расходы по похоронам мальчика, который заслонил собой свою маму. По словам Хинштейна, сейчас женщина находится в НИИ им. Склифосовского. Она в тяжелом состоянии, ей трудно передвигаться. Чиновник отметил, что самое главное сейчас, чтобы женщина поправилась.
«Трое взрослых мужчин и 5-летний ребенок. Все они погибли как герои, спасая других. Все они — герои! Когда на пляже прогремел взрыв, каждый из них не смог остаться в стороне — пришел на помощь людям», — написал Хинштейн у себя в Telegram-канале.
Ранее KP.RU сообщил, что пятилетний мальчик закрыл маму собой при атаке ВСУ на пляже в Курской области. Ребенок получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, позже он скончался в реанимации вместе с ним погибли еще три человека.