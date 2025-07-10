Ей трудно передвигаться: спасенная пятилетним Толей при атаке ВСУ мама в тяжелом состоянии

Также чиновник подчеркнул, что администрация Курской области возьмет на себя все расходы по похоронам мальчика, который заслонил собой свою маму. По словам Хинштейна, сейчас женщина находится в НИИ им. Склифосовского. Она в тяжелом состоянии, ей трудно передвигаться. Чиновник отметил, что самое главное сейчас, чтобы женщина поправилась.