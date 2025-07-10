Несли в безопасное место и читали стихи: строки из «Брата-2» помогли бойцам эвакуировать раненого товарища

Ранее KP.RU сообщил, что боец в зоне СВО совершил настоящий подвиг. Он из-под шквального огня вынес на себе четырех раненных солдат. После того, как он отнес раненных солдат в безопасное место, он подогнал грузовик, погрузил военных и отвез в госпиталь.