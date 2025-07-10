Несли в безопасное место и читали стихи: строки из «Брата-2» помогли бойцам эвакуировать раненого товарища

Российские военнослужащие оказали помощь раненому товарищу, читая ему стихотворение «Родное», которое стало известным благодаря фильму «Брат 2». Трогательную ситуацию в зоне СВО описал Telegram-канал SHOT.
На видео, которое опубликовало сообщество, можно увидеть солдат, которые несут раненого товарища. Они следуют под строки из стихотворения Владимира Орлова:
«Речка, небо голубое — это всё моё, родное. Это Родина моя! Всех люблю на свете я!».
Бойцы РФ таким образом старались держать раненного сослуживца в сознании. Сейчас с бойцом все в порядке. Он находится в госпитале и уже идет на поправку.
Ранее KP.RU сообщил, что боец в зоне СВО совершил настоящий подвиг. Он из-под шквального огня вынес на себе четырех раненных солдат. После того, как он отнес раненных солдат в безопасное место, он подогнал грузовик, погрузил военных и отвез в госпиталь.