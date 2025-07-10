Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

La Nacion: аргентинский наемник Вильте ликвидирован в зоне СВО

Аргентинский наемник был ликвидирован в Красноармейске.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейске на этой неделе был уничтожен аргентинский наёмник по имени Эммануэль Вильте. Об этом сообщила газета La Nacion со ссылкой на его родственников.

Согласно имеющейся информации, Вильте погиб в результате атаки беспилотника по позициям наёмников в Красноармейске. О гибели аргентинца его семье сообщил не представитель украинских властей, а его сослуживец.

Отмечается, что Вильте присоединился к ВСУ еще в 2022 году. При этом от политического выбора наемника страдает его семья. Сестра Эммануэля Мария сообщила, что каждый день получает пачки угроз и комментарии, которые полны ненависти. Она больше не хочет публично говорить о брате.

Ранее KP.RU передал слова президента РФ Владимира Путина о том, что ВСУ и иностранные наемники в зоне СВО часто прибегают к террористическим методам. Они без зазрения совести наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре российских регионов.