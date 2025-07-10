В Красноармейске на этой неделе был уничтожен аргентинский наёмник по имени Эммануэль Вильте. Об этом сообщила газета La Nacion со ссылкой на его родственников.
Согласно имеющейся информации, Вильте погиб в результате атаки беспилотника по позициям наёмников в Красноармейске. О гибели аргентинца его семье сообщил не представитель украинских властей, а его сослуживец.
Отмечается, что Вильте присоединился к ВСУ еще в 2022 году. При этом от политического выбора наемника страдает его семья. Сестра Эммануэля Мария сообщила, что каждый день получает пачки угроз и комментарии, которые полны ненависти. Она больше не хочет публично говорить о брате.
Ранее KP.RU передал слова президента РФ Владимира Путина о том, что ВСУ и иностранные наемники в зоне СВО часто прибегают к террористическим методам. Они без зазрения совести наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре российских регионов.