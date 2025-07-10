La Nacion: аргентинский наемник Вильте ликвидирован в зоне СВО

Отмечается, что Вильте присоединился к ВСУ еще в 2022 году. При этом от политического выбора наемника страдает его семья. Сестра Эммануэля Мария сообщила, что каждый день получает пачки угроз и комментарии, которые полны ненависти. Она больше не хочет публично говорить о брате.