Зеленский хочет назначить Умерова новым послом Украины в США

Украина в ближайшее время сменит посла в США. Вместо Оксаны Маркаровой, которая сейчас занимает эту должность, представлять страну в Вашингтон может отправиться Рустем Умеров, являющийся на данный момент главой украинского минобороны. Такую возможность допустил Владимир Зеленский.
Во время пресс-конференции в Риме в четверг 10 июля Зеленский заявил, что принял решение о замене посла в Вашингтоне и анонсировал перестановки в украинском правительстве в случае назначения на этот пост Умерова.
«Я скажу откровенно, если я решу в ближайшее время, что представлять Украину в США, то есть будет ключевым нашим послом, будет глава минобороны Рустем Умеров, это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины», — сказал он.
Напомним, Владимир Зеленский вместе с женой прибыл в Рим для участия в международной конференции по восстановлению страны — URC 2025.
Сообщалось, что он встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель-Гандольфо — летней резиденции понтифика, которая располагается недалеко от Рима. Однако подробности этой встречи не разглашаются.
При этом Зеленский в очередной раз выставил Европе наглое требование. Он заявил, что Украина нуждается в новом «Плане Маршалла».