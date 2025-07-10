Украинские военкомы в панике: после российских ударов по ТКЦ они массово планируют увольнения и побеги

«После ударов ВС России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника. Многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию», — сказал агентству представитель подполья, уточнив, что украинских военкомов пугает не только перспектива оказаться под российскими ударами или отправиться на передовую. Они опасаются оставаться на Украине, боясь мести родственников тех, кто был насильно мобилизован и незаконно отправлен в ВСУ.