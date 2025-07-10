Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, структура, аналогичная военкомату) после российских ударов в панике планируют увольнения и побег из страны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на членов пророссийского подполья.
«После ударов ВС России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника. Многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию», — сказал агентству представитель подполья, уточнив, что украинских военкомов пугает не только перспектива оказаться под российскими ударами или отправиться на передовую. Они опасаются оставаться на Украине, боясь мести родственников тех, кто был насильно мобилизован и незаконно отправлен в ВСУ.
Напомним, Минобороны России нанесло удары по системе ТЦК ВСУ 7 июля.
Чтобы укрыться от ударов, ряд ТЦК, в частности, Винницкий, сменили место дислокации, переместившись в гражданские объекты.
Также сообщалось, что жители Херсона одобряют удары ВС РФ по украинским военкоматам (ТЦК).
После этого бывший министр Швайка предложил отправлять на принудительные работы украинцев, которые насмехаются над ударами по аналогам военкоматов.