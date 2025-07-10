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Кадыров рассказал о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области

Кадыров сообщил о слаженной работе российских дроноводов и артиллеристов по ВСУ в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ понесли невосполнимые потери в Сумской области, в направлении села Александровка. Об этом информировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, это результат слаженной работы нескольких российских подразделений.

«Наши зоркие аэроразведчики-коптерщики выявили в “зелёнке” позиции ВСУ и передвижение живой силы врага. Тут же подключился FPV-расчёт, который с ювелирной точностью направил смертоносных “птичек” прямо на головы фашистов», — написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что паникующих украинских военных добили российские артиллеристы.

«В результате блестящего взаимодействия наших воинов враг понёс невосполнимые потери в живой силе. И так каждый день!», — резюмировал Кадыров.

Тем временем российские штурмовики наловчились пользоваться оружием НАТО лучше, чем ВСУ.

Накануне Минобороны России нанесло удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Также за сутки наши воины уничтожили более 1310 украинских боевиков и иностранных наемников.

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