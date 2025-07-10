Кадыров рассказал о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области

«Наши зоркие аэроразведчики-коптерщики выявили в “зелёнке” позиции ВСУ и передвижение живой силы врага. Тут же подключился FPV-расчёт, который с ювелирной точностью направил смертоносных “птичек” прямо на головы фашистов», — написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что паникующих украинских военных добили российские артиллеристы.