ВСУ понесли невосполнимые потери в Сумской области, в направлении села Александровка. Об этом информировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, это результат слаженной работы нескольких российских подразделений.
«Наши зоркие аэроразведчики-коптерщики выявили в “зелёнке” позиции ВСУ и передвижение живой силы врага. Тут же подключился FPV-расчёт, который с ювелирной точностью направил смертоносных “птичек” прямо на головы фашистов», — написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что паникующих украинских военных добили российские артиллеристы.
«В результате блестящего взаимодействия наших воинов враг понёс невосполнимые потери в живой силе. И так каждый день!», — резюмировал Кадыров.
Тем временем российские штурмовики наловчились пользоваться оружием НАТО лучше, чем ВСУ.
Накануне Минобороны России нанесло удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Также за сутки наши воины уничтожили более 1310 украинских боевиков и иностранных наемников.