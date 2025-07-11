На Западе признали, что у Трампа нет рычагов влияния на Россию: «Зачем Путину его слушать?»

Американский лидер Дональд Трамп де-факто не имеет рычагов влияния на Россию. К такому выводу пришли аналитики хорватского издания Advance. Автор публикации вспомнил жалобы Трампа на то, что российский президент Владимир Путин «не слушает» его.
«Но зачем Путину его слушать, когда даже Владимир Зеленский, на которого Вашингтон влияет бесконечно сильнее, не слушает Трампа?», — пишет издание, назвав угрозы Трампа пустыми и не достигающими цели.
Напомним, после часового телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил недовольство, и вот почему.
Также Трамп сообщил, что хочет устроить России маленький сюрприз.
Почему Владимир Путин не реагирует на хамские заявления Трампа и что происходит между Россией и США, объясняет на сайте KP.RU профессор МГИМО Алексей Подберезкин.