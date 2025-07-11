Макрон заявил о намерении коалиции желающих патрулировать небо над Украиной

Макрон также упомянул о возможной отправке европейских солдат на Украину. Эту тему французский президент в своих выступлениях поднимает регулярно. На сей раз он заявил, что на территорию Украины могут отправиться до 50 тысяч западных солдат, призванных стать гарантами безопасности. По словам Макрона, основу контингента составят французские и британские военные, однако другие страны также могут направить в него своих представителей.