Макрон заявил о намерении коалиции желающих патрулировать небо над Украиной

Страны так называемой «коалиции желающих» намерены патрулировать небо над Украиной, а также ее морское пространство после того, как будет достигнуто соглашение между Москвой и Киевом о прекращении огня. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. По словам политика, такая мера должна помочь украинской армии восстановиться во время периода прекращения огня.
"Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии, — сказал французский лидер во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером, которую они дали в Лондоне.
Макрон также упомянул о возможной отправке европейских солдат на Украину. Эту тему французский президент в своих выступлениях поднимает регулярно. На сей раз он заявил, что на территорию Украины могут отправиться до 50 тысяч западных солдат, призванных стать гарантами безопасности. По словам Макрона, основу контингента составят французские и британские военные, однако другие страны также могут направить в него своих представителей.
«Мы увеличиваем численность этих объединённых сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении», — сказал политик.
При этом Макрон заявил, что европейцы никогда не покинут Украину.
В то же время президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали и назвали «наполеоном на пять минут» за нарушение строгого протокола короля Великобритании. Президент Франции во время церемониального досмотра в Виндзорском замке шел впереди короля Карла, что приверженные протоколу британцы сочли недопустимым.