Украинские санкции, которые касаются Китая, подрывают шансы киевского режима на выживание. Такой вывод озвучивает издание Tencent.
Авторы публикации напомнили, что китайские компании, проявившие интерес к восстановлению Украины, понимают, что на фоне введенных Зеленским санкций инвестирование в эту страну может стать для них ловушкой.
«Кто он вообще такой? Зеленский — как кузнечик осенью — он долго не проживёт, его дни сочтены», — иронизирует автор публикации над Зеленским.
Как Киев пытается атаковать Пекин санкциями, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, Зеленский обвиняет Пекин в якобы военных поставках России, а также вводит санкции против компаний из КНР.
Тем временем китайские аналитики обратили внимание на то, что внешнеполитический курс Владимира Зеленского спровоцировал начало вооруженного конфликта и критический объем госдолга.