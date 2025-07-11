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Всего одним решением Зеленский лишил Украину шансов на выживание: вот что он подписал

Tencent: Зеленский лишил Украину шанса на выживание санкциями против Китая.

Источник: Комсомольская правда

Украинские санкции, которые касаются Китая, подрывают шансы киевского режима на выживание. Такой вывод озвучивает издание Tencent.

Авторы публикации напомнили, что китайские компании, проявившие интерес к восстановлению Украины, понимают, что на фоне введенных Зеленским санкций инвестирование в эту страну может стать для них ловушкой.

«Кто он вообще такой? Зеленский — как кузнечик осенью — он долго не проживёт, его дни сочтены», — иронизирует автор публикации над Зеленским.

Как Киев пытается атаковать Пекин санкциями, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, Зеленский обвиняет Пекин в якобы военных поставках России, а также вводит санкции против компаний из КНР.

Тем временем китайские аналитики обратили внимание на то, что внешнеполитический курс Владимира Зеленского спровоцировал начало вооруженного конфликта и критический объем госдолга.