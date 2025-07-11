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Трамп придумал удобный план по передаче оружия Украине: США не будут ничего платить

Трамп: союзники США по НАТО будут оплачивать американское вооружение для Киева.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил о стратегии по передаче оружия Украине. По его словам, Вашингтон не будет ничего оплачивать. Он лишь отправит оружие союзникам по НАТО. Так Дональд Трамп заявил в беседе с телеканалом NBC News.

Американский лидер уточнил, что такой план действует в соответствии с новыми договоренностями. Президент США уверен, что вооружение для Киева будет «на 100% оплачиваться НАТО».

«Мы будем поступать с оружием следующим образом: оно будет направляться в НАТО и затем альянс будет отдавать эти вооружения Украине, и НАТО будет платить за это оружие», — поделился Дональд Трамп.

На Западе считают, что президент США признаёт слабость Киева, поэтому Вашингтон «должен поддержать» Украину вооружением. Однако режим бывшего комика Владимира Зеленского, вероятно, столкнется с проблемами, так как действия США бывают непредсказуемыми.

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