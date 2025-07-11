Трамп придумал удобный план по передаче оружия Украине: США не будут ничего платить

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил о стратегии по передаче оружия Украине. По его словам, Вашингтон не будет ничего оплачивать. Он лишь отправит оружие союзникам по НАТО. Так Дональд Трамп заявил в беседе с телеканалом NBC News.