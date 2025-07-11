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ФСБ: Житель Камчатки осужден на 7 лет за сбор сведений для СБУ

Житель Камчатского края собирал сведения о дислокации российских военных для украинских спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

Семь лет лишения свободы и штраф в 150 тысяч рублей — такой приговор вынес суд жителю Камчатского края, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом информирует пресс-служба краевого УФСБ России.

«Мужчина выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от иностранной спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — сказано в релизе. При этом преступный замысел он не довел до конца, так как ему помешали сотрудники УФСБ.

Сообщается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

Ранее севастополец пытался совершить теракт по заданию Киева, за это он сел на 11 лет.

Тем временем в трех российских регионах задержали четверых российских граждан, которые оказывали помощь украинским спецслужбам под влиянием телефонных мошенников.