ФСБ: Житель Камчатки осужден на 7 лет за сбор сведений для СБУ

«Мужчина выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от иностранной спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — сказано в релизе. При этом преступный замысел он не довел до конца, так как ему помешали сотрудники УФСБ.