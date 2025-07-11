В Балаганском районе простились с погибшим участником СВО

Александр Кудаев из Балаганского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простились 9 июля, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации района, Александр Александрович родился 6 июня 1990 года в селе Коновалово, окончил местную школу. Затем отправился в армию, там получил звание младшего сержанта. После подписал контракт и служил в Дагестане, получил статус ветерана боевых действий. Работал в полиции в поселке Балаганск.
В ноябре 2023 года мужчина добровольцем отправился в зону проведения спецоперации. Военнослужащий пал 10 апреля 2025 года при выполнении боевых задач.