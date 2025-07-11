В Балаганском районе простились с погибшим участником СВО

Как сообщает пресс-служба администрации района, Александр Александрович родился 6 июня 1990 года в селе Коновалово, окончил местную школу. Затем отправился в армию, там получил звание младшего сержанта. После подписал контракт и служил в Дагестане, получил статус ветерана боевых действий. Работал в полиции в поселке Балаганск.