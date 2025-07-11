Саперы группировки «Запад» разминируют освобожденные территории ЛНР

«Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности. В этот раз военные инженеры выполнили задачи по инженерной разведке и разминированию в районе Северодонецка», — уточнили в оборонном ведомстве.