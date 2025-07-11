Саперы группировки «Запад» разминируют освобожденные территории ЛНР

«Военнослужащие инженерных подразделений 92-го инженерного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” в ходе проведения специальной военной операции ежедневно проводят разминирование освобожденных территорий в Луганской Народной Республике от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов ВСУ», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что группы разминирования совершают адресные выезды по запросам подразделений и местных жителей.
«Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности. В этот раз военные инженеры выполнили задачи по инженерной разведке и разминированию в районе Северодонецка», — уточнили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что местные жители очень часто находят опасные «подарки» от ВСУ, в том числе оставшиеся схроны, неразорвавшиеся боеприпасы, сбитые дроны-камикадзе, в непосредственной близости от своих жилищ, сельскохозяйственных объектов, в местах общего пользования.
«Во время наступательных действий у саперов работы особенно много — после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва», — пояснили в МО РФ.