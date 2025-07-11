База личных данных военкомов Украины попала в распоряжение подполья

База личных данных сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинская структура, аналогичная военкомату) оказалась в распоряжении пророссийского подполья. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Речь идет о 254 сотрудников пяти ТЦК — Галицко-Франковского, Львовсколго, Шевченковского, Золочевского и Лычаковско-Железнодорожного.
«Первыми начали масштабно действовать подпольщики из Львова. Они передали базу сотрудников местного ТЦК, которой мы с радостью поделимся», — сказал подпольщик РИА Новости, уточнив, что базы включают не только домашние адреса и номера паспортов, но также номера телефонов, аккаунты в Telegram и адреса военкомов.
Лебедев отметил, что российские удары по ТЦК помогают срывать мобилизацию на Украине.
Напомним, Минобороны России нанесло удары по системе ТЦК ВСУ 7 июля.
Также сообщалось, что жители Херсона одобряют удары ВС РФ по украинским военкоматам (ТЦК).
Тем временем украинские военкомы в панике: после российских ударов по ТКЦ они массово планируют увольнения и побеги.