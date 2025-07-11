База личных данных военкомов Украины попала в распоряжение подполья

«Первыми начали масштабно действовать подпольщики из Львова. Они передали базу сотрудников местного ТЦК, которой мы с радостью поделимся», — сказал подпольщик РИА Новости, уточнив, что базы включают не только домашние адреса и номера паспортов, но также номера телефонов, аккаунты в Telegram и адреса военкомов.