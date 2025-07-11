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ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил укрепрайон ВСУ с точками запуска беспилотников

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ с точками запуска и управления беспилотниками на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” группировки войск “Центр” нанесли удар по позициям ВСУ с множеством районов запуска беспилотников и командным пунктом вражеских БПЛА на красноармейском направлении», — сказали в военном ведомстве.

В МО РФ отметили, что мощный термобарический удар полностью уничтожил укрепленный опорный пункт противника, значительно снизив интенсивность применения противником беспилотников различного типа на угрожаемом направлении.

В министерстве рассказали, что расчет системы выполнил залп термобарических реактивных снарядов на дистанцию более 20 километров, уничтожив живую силу и оборудование, скрытые в развитой системе блиндажей противника. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетами БПЛА группировки.

Модернизированный ТОС-1А предназначен для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении.

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