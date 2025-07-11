Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ в зоне СВО

Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Согласно докладу авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен.
Ранее, 10 июля, бойцы группировки «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с живой силой ВСУ. Уточняется, что расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА, находившийся в заброшенном доме на правобережье Днепра.