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Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ в зоне СВО

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом 11 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Reuters

Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Согласно докладу авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен.

Ранее, 10 июля, бойцы группировки «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с живой силой ВСУ. Уточняется, что расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА, находившийся в заброшенном доме на правобережье Днепра.

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