Украине показали две возможности избежать полного краха: теперь решать Киеву

Киев может предпринять два шага для того, чтобы избежать полного поражения в конфликте с Россией. Такой вывод озвучили швейцарские аналитики в публикации издания Neue Zurcher Zeitung.
«У них нет сил для внезапного нападения на любом участке фронта, и даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве», — так охарактеризовал автор публикации текущее положение ВСУ.
Украинское командование может либо попытаться сократить потери в рядах ВСУ, либо отступить по всей линии боевого соприкосновения, что поможет избежать капитуляции, пишет издание.
Тем временем на конференции по восстановлению Украины в Риме Зеленский отказался от переговоров с Россией на неопределенный срок, а в ответ Европа наобещала ему миллиарды.
Напомним, в Куала-Лумпуре, на полях Совета министров иностранных дел АСЕАН и партнеров объединения прошла часовая встреча Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Глава российского дипломатического ведомства предложил новый подход к миру на Украине. Подробности здесь на KP.RU.