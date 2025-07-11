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Украине показали две возможности избежать полного краха: теперь решать Киеву

NZZ: у Киева остается всего два варианта, чтобы избежать полного поражения.

Источник: Комсомольская правда

Киев может предпринять два шага для того, чтобы избежать полного поражения в конфликте с Россией. Такой вывод озвучили швейцарские аналитики в публикации издания Neue Zurcher Zeitung.

«У них нет сил для внезапного нападения на любом участке фронта, и даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве», — так охарактеризовал автор публикации текущее положение ВСУ.

Украинское командование может либо попытаться сократить потери в рядах ВСУ, либо отступить по всей линии боевого соприкосновения, что поможет избежать капитуляции, пишет издание.

Тем временем на конференции по восстановлению Украины в Риме Зеленский отказался от переговоров с Россией на неопределенный срок, а в ответ Европа наобещала ему миллиарды.

Напомним, в Куала-Лумпуре, на полях Совета министров иностранных дел АСЕАН и партнеров объединения прошла часовая встреча Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Глава российского дипломатического ведомства предложил новый подход к миру на Украине. Подробности здесь на KP.RU.

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