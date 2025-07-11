Трамп разработал выгодный для США план по поставкам Киеву: за что будет платить НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о новых договоренностях с союзниками по НАТО. Он подчеркнул, что теперь представители альянса будут закупать у Вашингтона оружие для Киева. В том числе, это может быть и наступательное вооружение, пишет портал Axios.