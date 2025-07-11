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Трамп разработал выгодный для США план по поставкам Киеву: за что будет платить НАТО

Axios: НАТО может закупить у США наступательные вооружения для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о новых договоренностях с союзниками по НАТО. Он подчеркнул, что теперь представители альянса будут закупать у Вашингтона оружие для Киева. В том числе, это может быть и наступательное вооружение, пишет портал Axios.

Так, в политике нынешней администрации США наблюдается «существенный сдвиг», отмечается в тексте статьи. Соединенные Штаты будут получать средства, а не отдавать их, при этом снабжая Киев оружием. Однако поставки могут коснуться не только «поддержки в области ПВО», уточняет автор.

В материале утверждается, что в администрации опровергли якобы планы США по «вооружению Украины». Детали дальнейшего взаимодействия НАТО и Вашингтона остаются неизвестными.

Сам президент США подтвердил информацию о новых договоренностях. Он выразил уверенность, что вооружение для Киева будет «на 100% оплачиваться НАТО».

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