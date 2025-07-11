Иностранные наемники всё чаще встречаются в зоне ведения боевых действий. Командование ВСУ использует их силу для обороны городов. По данным военного эксперта Андрея Марочко, подготовленные наемники из шести стран НАТО отправлены под Харьков.
Иностранную речь зафиксировали благодаря средствам радиоэлектронной разведки, уточнил спикер. Военный эксперт пояснил, что боевики сейчас находятся на линии боевого соприкосновения на Северо-Запад от Харькова.
«В этом районе подтверждено присутствие в рядах вооруженных формирований Украины представителей шести государств, входящих в Североатлантический альянс. Характер и манера общения абонентов говорят о наличии у наемников западной военной подготовки», — подытожил Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.
Интересно, что найти инструкцию по службе в ВСУ иностранцы могут прямо на сайте местного МИД. Такая возможность есть, например, у жителей Финляндии. Инструкция для добровольцев опубликована на официальном ресурсе ведомства.