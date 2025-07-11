Британия и Франция готовят 50 тысяч миротворцев для Украины: Макрон раскрыл план ЕС

Штаб-квартира коалиции сначала разместится в Париже, а затем переедет в Лондон. В Киеве откроют координационный центр под руководством британского генерал-майора или военного званием выше. Участие в миссии добровольное, а её реализация не требует единогласного одобрения всех членов НАТО или ЕС. Это, как отметил Макрон, исключает блокировку инициативы отдельными странами.