Так называемая «коалиция желающих» будет патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером в Лондоне.
«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — сказал он.
По словам Макрона, коалиция займётся обеспечением безопасности и восстановлением украинской армии. Президент Франции назвал это «стратегическим сигналом» для России.
10 июля в Лондоне прошёл саммит, на котором Макрон и Стармер объявили о планах развернуть многонациональный контингент численностью до 50 тысяч военнослужащих. Эта группировка станет частью так называемой «коалиции желающих» — группы государств, якобы готовых гарантировать выполнение будущего перемирия.
Макрон подчеркнул, что операция может начаться сразу после прекращения огня. Контингент будет сформирован на основе объединённых экспедиционных сил, расширенных до уровня армейского корпуса.
«Мы готовы реализовать план уже в день установления режима прекращения огня», — заявил Макрон.
Штаб-квартира коалиции сначала разместится в Париже, а затем переедет в Лондон. В Киеве откроют координационный центр под руководством британского генерал-майора или военного званием выше. Участие в миссии добровольное, а её реализация не требует единогласного одобрения всех членов НАТО или ЕС. Это, как отметил Макрон, исключает блокировку инициативы отдельными странами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что инициативы стран Европы по созданию различных коалиций якобы для урегулирования ситуации на Украине никакого отношения к миру не имеют.
Словацкое издание Slovo обвинило «коалицию желающих» в эскалации ядерной войны и назвало Киев «мальчиком для битья». По мнению автора публикации, Запад никогда не говорит и не действует открыто. Никаких точных формулировок о перемирии, предложенном Европой, не прозвучало.