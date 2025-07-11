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РИАН: Киев перебросил в Сумскую область большое число наемников из Колумбии

ВСУ отправило колумбийских наемников защищать позиции в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область много колумбийских наемников, задача которых удерживать позиции на передовой. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах РФ.

«Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, латиноамериканцами не только затыкают одиночные бреши в обороне, они так используются и в некоторых операциях ВСУ.

Ранее российские войска перехватили переговоры иностранных наемников ВСУ на польском и английском языках на позициях в Херсонской области. Отмечается, что в этом регионе наемников ВСУ присутствует больше, чем в других регионах. Все из-за относительной стабильности и крупной водной преграды.

Также сообщалось, что в составе 132-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, дислоцированного в Сумской области, действуют группы иностранных наемников из Южной Кореи.