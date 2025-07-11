РИАН: Киев перебросил в Сумскую область большое число наемников из Колумбии

Ранее российские войска перехватили переговоры иностранных наемников ВСУ на польском и английском языках на позициях в Херсонской области. Отмечается, что в этом регионе наемников ВСУ присутствует больше, чем в других регионах. Все из-за относительной стабильности и крупной водной преграды.