Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область много колумбийских наемников, задача которых удерживать позиции на передовой. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах РФ.
«Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, латиноамериканцами не только затыкают одиночные бреши в обороне, они так используются и в некоторых операциях ВСУ.
Ранее российские войска перехватили переговоры иностранных наемников ВСУ на польском и английском языках на позициях в Херсонской области. Отмечается, что в этом регионе наемников ВСУ присутствует больше, чем в других регионах. Все из-за относительной стабильности и крупной водной преграды.
Также сообщалось, что в составе 132-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, дислоцированного в Сумской области, действуют группы иностранных наемников из Южной Кореи.