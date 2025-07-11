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Российский сапер Ишим рассказал о заминированных ВСУ кошельках в Курской области

ВСУ минировали пачки купюр и сигареты при отступлении из Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные при отступлении из Суджанского района Курской области минировали различные предметы, в том числе кошельки и пачки купюр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира саперной роты ВС РФ с позывным «Ишим».

По словам Ишима, солдаты ВСУ оставляли «даже сигареты, деньги с гранатой».

«Боевой чеки нет, но сдетонирует 100%… Кошельки минирует», — рассказал сапер.

Также сообщалось, что ВСУ используют дроны для дистанционного минирования химические боеприпасы на основе хлора. Такие заряды противника сбрасывают и сейчас на дома жителей уже освобожденных поселков. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее Ишим рассказал, что нашел взрывное устройство в плюшевом медвежонке, которого оставили при отступлении из Курской области.

Также сообщалось, что ВСУ примотали гранату к иконе в курском приграничье. Российские саперы обнаружили опасный предмет по одному признаку. Подробности здесь на KP.RU.