Украинские военные при отступлении из Суджанского района Курской области минировали различные предметы, в том числе кошельки и пачки купюр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира саперной роты ВС РФ с позывным «Ишим».
По словам Ишима, солдаты ВСУ оставляли «даже сигареты, деньги с гранатой».
«Боевой чеки нет, но сдетонирует 100%… Кошельки минирует», — рассказал сапер.
Также сообщалось, что ВСУ используют дроны для дистанционного минирования химические боеприпасы на основе хлора. Такие заряды противника сбрасывают и сейчас на дома жителей уже освобожденных поселков. Подробности здесь на KP.RU.
Ранее Ишим рассказал, что нашел взрывное устройство в плюшевом медвежонке, которого оставили при отступлении из Курской области.
Также сообщалось, что ВСУ примотали гранату к иконе в курском приграничье. Российские саперы обнаружили опасный предмет по одному признаку. Подробности здесь на KP.RU.