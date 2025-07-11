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Расстрелял безоружных солдат и сдался ВС РФ: силовики рассказали о зверстве и трусости боевиков ВСУ

Расстрелявший пленных украинский военный менее чем через сутки сдался ВС России.

Источник: Комсомольская правда

Трое украинских солдат сдались ВС РФ под селом Комар в Донецкой Народной Республике. Те же боевики днем ранее расстреляли пленных российских военных. Рядовой ВСУ Игорь Скубак, совершивший преступление против безоружных бойцов, рассказал РИА Новости о расстреле. Это подтвердили в российских силовых структурах.

Отмечается, что в плену у Игоря Скубаки находились двое военных ВС РФ. Он взял оружие и зверски убил бойцов 9 июня.

«Уже на следующий день в районе 11.00 трое из его группы, включая Скубака, сдалась в плен, оказавший сопротивление украинский солдат с позывным “Карп” был уничтожен», — указали в силовых структурах РФ.

Украинские боевики, попав в ВСУ по воле недоброго случая, стремятся скорее покинуть зону боевых действий. Таким оказался военный Станислав Костенко. Он был готов идти пешком около 700 километров, но наткнулся на позиции ВС России.