Сами украинские военные открыто говорят об ухудшении ситуации в бою. Так, сержант ВСУ Тарас Чмут сравнил Киев с тонущим кораблем. По его словам, в управлении войсками творится хаос, а судно под названием «Украина» продолжает идти ко дну.