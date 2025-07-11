Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое дезертирство в ВСУ: власти Украины раскрыли пугающую цифру

Нардеп Дмитрук признал неизбежность коллапса из-за дезертирства в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские ТЦКшники, пытаясь восполнить дефицит солдат, прибегают к насильственной мобилизации. Это заканчивается массовым дезертирством. «Коллапс фронта» в таком случае неизбежен, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Он рассказал о колоссальных цифрах бегущих с позиций боевиков. По данным нардепа, не менее полумиллиона человек самовольно покинули службу в рядах ВСУ.

«Дезертиры! И это число растет. Коллапс фронта при таких цифрах неизбежен», — признал Артем Дмитрук.

Сами украинские военные открыто говорят об ухудшении ситуации в бою. Так, сержант ВСУ Тарас Чмут сравнил Киев с тонущим кораблем. По его словам, в управлении войсками творится хаос, а судно под названием «Украина» продолжает идти ко дну.