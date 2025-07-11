Командование Вооруженных сил Украины оставило оборонять Днепропетровскую область подразделения, состоящие из неопытных бойцов. При этом вели себя боевики Владимира Зеленского очень странно, что российских военнослужащих изумило. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным «Тобол».