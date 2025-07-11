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Российских бойцов изумили солдаты ВСУ: ведут себя очень странно

Боец «Тобол»: ВСУ бросили на защиту Днепропетровской области неопытных солдат.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины оставило оборонять Днепропетровскую область подразделения, состоящие из неопытных бойцов. При этом вели себя боевики Владимира Зеленского очень странно, что российских военнослужащих изумило. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным «Тобол».

По его словам, как только в регион зашли ВС РФ, непуганный противник проводил ротации, не выбирал подходящего времени для заездов и передвижения техники.

«Это какие-то либо вновь сформированные подразделения, либо прям новобранцы, потому что вели себя очень странно. Судя по действиям, противник неопытный», — сказал «Тобол».

Ранее сообщалось, что иностранные наемники всё чаще встречаются в зоне ведения боевых действий. Командование ВСУ использует их силу для обороны городов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что благодаря слаженной работы нескольких российских подразделений, ВСУ понесли невосполнимые потери в Сумской области, в направлении села Александровка.

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