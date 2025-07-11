«Называю его “Братишка”»: танкист из «Сомали» рассказал о своей верной боевой машине

Контрактник-доброволец из батальона «Сомали» танкист с позывным «Столичный» после жестоких наступательных боев особое внимание уделяет восстановлению своей техники, в которую вошел ФПВ-дрон. По его словам, Т-80 БВМ, его верный спутник, стал для него чем-то большим, чем просто боевой машиной. Об этом боец рассказал военкору KP.RU Дмитрию Стешину.
— Я называю его «Братишка». Всегда с ним здороваюсь, перед боем могу поцеловать в броню, прихожу с ним пообщаться с глазу на глаз, без экипажа, и он никогда меня не подводил. Мне кажется, в этом железе есть все-таки какая-то душа, — поделился танкист.
Боец воюет в зоне СВО с 2024 года, а сам родом из Подмосковья. В его военном билете указано, что он способен работать на любом месте в танке — и за рычагами, и за пушкой, а также командовать машиной.
Напомним, батальон «Сомали» уже давно стал знаковым. В настоящее время его полное название звучит как «Отдельный гвардейский мотострелковый штурмовой батальон “Сомали” 9-й гвардейской бригады 51-й армии ЮВО». Однако их стиль и дух, присущий с 2014 года, не изменились.