«Называю его “Братишка”»: танкист из «Сомали» рассказал о своей верной боевой машине

— Я называю его «Братишка». Всегда с ним здороваюсь, перед боем могу поцеловать в броню, прихожу с ним пообщаться с глазу на глаз, без экипажа, и он никогда меня не подводил. Мне кажется, в этом железе есть все-таки какая-то душа, — поделился танкист.