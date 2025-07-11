Танкист из «Сомали» рассказал, как российские бойцы срывают планы врага

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин встретился с бойцами батальона «Сомали», чтобы узнать об особенностях их службы на передовой. Один из танкистов с позывным «Столичный» рассказал, где танкам проще вести боевые действия и как им удается срывать планы врага.
— О том, где проще танку воевать, в городской застройке или в лесопосадке, — дело вкуса. Мне больше нравятся лесополосы — там можно хорошо замаскироваться. По бронетехнике противник в последнее время серьезно просел и компенсирует ее нехватку дронами, — отметил военный.
Танкист также добавил, что на данный момент они двигаются настолько быстро, что противник просто не успевает достраивать свои запасные позиции. Однако, по его словам, есть другая проблема.
— Мы двигаемся так быстро, что запасные позиции противник не успевает достроить. Но много мин. Поэтому при заходе на позицию экипаж сам, своими ногами, проверяет дорогу, а только потом мы заезжаем на технике, — добавил «Столичный».