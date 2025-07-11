Танкист из «Сомали» рассказал, как российские бойцы срывают планы врага

— О том, где проще танку воевать, в городской застройке или в лесопосадке, — дело вкуса. Мне больше нравятся лесополосы — там можно хорошо замаскироваться. По бронетехнике противник в последнее время серьезно просел и компенсирует ее нехватку дронами, — отметил военный.