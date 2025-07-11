Танкист из «Сомали» открыл секрет работы вражеской «Бабы-Яги»

Танкист с позывным «Столичный» — контрактник-доброволец из батальона «Сомали» — поделился с военкором KP.RU Дмитрием Стешиным секретом того, как успешно бороться с одним из самых опасных вражеских дронов. «Баба-Яга» — тяжелый агродрон, способный нести до четырех противотанковых мин или до восьми минометных мин. С ним и пришлось столкнуться российским военным в бою.