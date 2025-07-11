Танкист из «Сомали» открыл секрет работы вражеской «Бабы-Яги»

Танкист с позывным «Столичный» — контрактник-доброволец из батальона «Сомали» — поделился с военкором KP.RU Дмитрием Стешиным секретом того, как успешно бороться с одним из самых опасных вражеских дронов. «Баба-Яга» — тяжелый агродрон, способный нести до четырех противотанковых мин или до восьми минометных мин. С ним и пришлось столкнуться российским военным в бою.
— «Баба-яга» появилась сразу же, по наши души. Принял решение: на месте стоять нельзя, нужно все время перемещаться, кататься взад-вперед. И продолжать прикрывать пехоту, — сказал «Столичный».
Однако танкисты нашли способ бороться с этим дроном. Боец рассказал, как они научились отслеживать действия «Бабы-Яги» и избегать попаданий.
— «Баба Яга» перед сбросом боеприпаса по цели должна зависнуть над ней, прицелиться, и потом набрать высоту. Только тогда мина сбрасывается. Мы этот момент отслеживали, и Т-80 БВМ рывком уходил от сброса, — пояснил танкист.
Боец подчеркнул, что при трех сбросов не было ни одного попадания. По его словам, слаженность действий экипажа и хладнокровие являются залогом успешного избегания попаданий от такого коварного врага.