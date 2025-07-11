Танкист из «Сомали» рассказал о необычном талисмане от семьи

В батальоне «Сомали» танкисты продолжают выполнять опасные задачи на самых горячих точках фронта. Один из бойцов, танкист с позывным «Столичный», в беседе с военкором KP.RU Дмитрием Стешиным рассказал о своем необычном талисмане — плюшевой летучей мыши, которая всегда висит на его разгрузке.
— Жена с дочкой прислали его. Он всегда со мной, я с ним общаюсь и даже советуюсь. Думаю, мышонок этот помогал мне выживать и не раз! Вообще, он о доме напоминает, — сказал «Столичный».
Как признался боец, талисман пока не имеет имени. По словам военного, когда смотришь на него, понимаешь, что ты здесь не просто так. В разговоре он также поделился, с чем было связано его решение уйти на СВО.
— В «Сомали» воевал мой друг, так что я пришел за ним, по его рекомендации. Я знал, что происходило на Донбассе еще много лет назад — в 2014 году и позже. Знаю, как здесь страдали мирные люди. И не хочу, чтобы и мой ребенок такое увидел в реальности. Поэтому я здесь, — заключил боец.