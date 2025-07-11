Танкист из «Сомали» рассказал о необычном талисмане от семьи

— В «Сомали» воевал мой друг, так что я пришел за ним, по его рекомендации. Я знал, что происходило на Донбассе еще много лет назад — в 2014 году и позже. Знаю, как здесь страдали мирные люди. И не хочу, чтобы и мой ребенок такое увидел в реальности. Поэтому я здесь, — заключил боец.