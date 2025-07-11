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Силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских дронов над регионами России

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 155 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течении прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Так, 53 БПЛА были сбиты над Курской областью, 19 — над Брянской, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской и 13 беспилотников над Тульской областями. По 11 дронов уничтожили над территорией Московского и Орловского регионов. Семь беспилотников было сбито над территорией республики Крым. По четыре БПЛА сбили над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря, и по два — над Ростовской и Калужской областями.

Ранее, 10 июля, средства ПВО ликвидировали 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской, Брянской, Белгородской, Московской и Калужской областями России.

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