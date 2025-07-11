Силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских дронов над регионами России

«В течении прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Так, 53 БПЛА были сбиты над Курской областью, 19 — над Брянской, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской и 13 беспилотников над Тульской областями. По 11 дронов уничтожили над территорией Московского и Орловского регионов. Семь беспилотников было сбито над территорией республики Крым. По четыре БПЛА сбили над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря, и по два — над Ростовской и Калужской областями.
Ранее, 10 июля, средства ПВО ликвидировали 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской, Брянской, Белгородской, Московской и Калужской областями России.