Силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских дронов над регионами России

Так, 53 БПЛА были сбиты над Курской областью, 19 — над Брянской, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской и 13 беспилотников над Тульской областями. По 11 дронов уничтожили над территорией Московского и Орловского регионов. Семь беспилотников было сбито над территорией республики Крым. По четыре БПЛА сбили над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря, и по два — над Ростовской и Калужской областями.