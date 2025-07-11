Зеленский оказался в ловушке: Теперь у Киева осталось две возможности избежать полного краха

Тем временем Зеленский в очередной раз выставил Европе наглое требование. Он заявил, что Украина нуждается в новом «Плане Маршалла».Блеснуть «скромностью» политик решил во время конференции в Риме. Там он обратился к истории и напомнил, что однажды, после Второй мировой войны, «План Маршалла» уже возымел ключевое значение для экономики Европы. Поэтому, мол, нужно выдать такой же Украине.