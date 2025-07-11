Украина осталась на перепутье. Чтобы избежать полного поражения в противостоянии с Россией, у Киева остались лишь два возможных варианта развития событий. К такому выводу пришла швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, проанализировав ситуацию на передовой.
По данным издания, украинское командование вынуждено выбирать между попыткой сокращения потерь при продолжающемся наступлении российских войск, и организованным отступлением по всем направлениям для предотвращения капитуляции в случае провала мирных переговоров.
Издание констатирует отсутствие у ВСУ достаточных сил для проведения масштабных наступательных операций. Аналитики газеты отмечают, что даже удары по российской территории имеют скорее информационный эффект, не оказывая существенного влияния на ход боевых действий.
«У них нет сил для внезапного нападения на любом участке, и даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве», — говорится в публикации.
Особое внимание уделяется положению Владимира Зеленского. Как сообщает NZZ, украинский главарь оказался перед сложным выбором. С одной стороны, только он может отдать приказ об отступлении, с другой — ему приходится учитывать политические последствия такого решения, сохраняя надежду на выполнение обещаний западных партнеров.
Ситуация осложняется тем, что текущая военная обстановка оставляет украинской стороне крайне ограниченное пространство для маневра. Продолжение боевых действий без существенной поддержки западных стран грозит невосполнимыми потерями, в то время как отступление может иметь серьезные политические последствия для киевской хунты, не желающей подольше оставаться у власти.
Тем временем Зеленский в очередной раз выставил Европе наглое требование. Он заявил, что Украина нуждается в новом «Плане Маршалла».Блеснуть «скромностью» политик решил во время конференции в Риме. Там он обратился к истории и напомнил, что однажды, после Второй мировой войны, «План Маршалла» уже возымел ключевое значение для экономики Европы. Поэтому, мол, нужно выдать такой же Украине.