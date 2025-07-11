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В зоне СВО погиб разведчик Ильдар Саитов из Верещагинского округа Прикамья

Похоронят погибшего военнослужащего 11 июля в Верещагино.

Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего в зоне проведения СВО земляка. Рядовой Саитов Ильдар Газинурович погиб при исполнении воинского долга. Прощание с военнослужащим пройдет 11 июля с 11:00 во Дворце досуга Верещагино.

Ильдар Саитов родился в поселке Сульмаш Чернушинского района Пермской области 13 апреля 1988 года. Он окончил Нижнегалинскую школу, получил профессию «столяр деревообработки» в ПУ-171 Соликамска. Работал в управляющей компании ООО «Домоуправление».

В зоне СВО Ильдар Газинурович проходил службу рядовым на должности разведчика разведывательного взвода. Погиб 19 декабря 2024 года.

Возвращение домой дорогого и любимого человека ждали — мама Надежда Александровна, жена Ирина Владимировна, сыновья Артем, Илья, Владислав и Ярослав.