В зоне СВО погиб разведчик Ильдар Саитов из Верещагинского округа Прикамья

Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего в зоне проведения СВО земляка. Рядовой Саитов Ильдар Газинурович погиб при исполнении воинского долга. Прощание с военнослужащим пройдет 11 июля с 11:00 во Дворце досуга Верещагино.