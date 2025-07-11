В Петербурге возможны сбои мобильного интернета и связи. Горожане уже с этим столкнулись

«Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности», — отмечается в сообщении. Смольный приносит извинения за неудобства и благодарит горожан за понимание.
Читатели «Фонтанки» уже жалуются на отсутствие мобильного интернета в Красносельском и Фрунзенском районах.
В Ленинградской области сегодня введена опасность атаки БПЛА, может сбоить мобильный интернет, предупредил губернатор Александр Дрозденко. В аэропорту «Пулково» действуют ограничения на прием и отправку самолетов. Собственно об атаках пока не сообщалось.
В минувшие выходные Петербург и Ленинградская область жили в условиях ограничений из-за атак БПЛА. С 4 по 6 июля несколько раз закрывали небо над Пулково. По сообщениям Дрозденко, беспилотники сбивали над Гатчинским, Тосненским, Киришским, Лужским районами. Были введены СМС-оповещения о БПЛА.