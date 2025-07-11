В Таганроге обломки БПЛА упали на территорию ТАНТК им. Бериева

Утром в пятницу, 11 июля, в Таганроге средства мобильной группы обезвредил БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь. Обломки дрона упали на территорию авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.
— Пострадавших нет. Работают оперативные группы, — сообщила глава города Светлана Камбулова.
Напомним, в ночь на пятницу, 11 июля, над Ростовской областью сбили два беспилотника. Один — в Тарасовском районе, второй — в Таганроге.
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