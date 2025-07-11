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Атаки беспилотников задержали в Пулково более 40 рейсов на вылет

Утром 11 июля в Пулково задержали более 40 рейсов в связи с атакой беспилотников. Информацию можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта.

Источник: Коммерсантъ

Речь идет о нескольких рейсах в Москву, Сочи, Казань, Калиниград, Набережные Челны, а также нескольких зарубежных направлениях (Анталья, Тегеран, Ереван).

Последний рейс из Пулково был отправлен в Москву в 7:02. Последний прибывший в город на Неве рейс был из Мурманска. Он приземлился в аэропорту в 8:00.

«В период с 08:45 до 09:45 по мск аэропорт Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме», — говорится в заявлении Росавиации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в петербургской воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов из-за атаки беспилотников. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал проблемы с мобильным интернетом.