Атаки беспилотников задержали в Пулково более 40 рейсов на вылет

Речь идет о нескольких рейсах в Москву, Сочи, Казань, Калиниград, Набережные Челны, а также нескольких зарубежных направлениях (Анталья, Тегеран, Ереван).
Последний рейс из Пулково был отправлен в Москву в 7:02. Последний прибывший в город на Неве рейс был из Мурманска. Он приземлился в аэропорту в 8:00.
«В период с 08:45 до 09:45 по мск аэропорт Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме», — говорится в заявлении Росавиации.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в петербургской воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов из-за атаки беспилотников. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал проблемы с мобильным интернетом.