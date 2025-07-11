Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: войска России заставили ВСУ отступить из Зелёной Долины в ДНР

Украинским силам пришлось отойти на вторую и третью линии обороны западнее села Зелёная Долина.

Источник: Аргументы и факты

Наступательные шаги российских военных заставили ВСУ отступить из села Зелёная Долина в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий и давления ВС РФ на украинские позиции в населённом пункте Зеленая Долина Донецкой Народной Республики боевики вооружённых формирований Украины вынужденно покинули данный населённый пункт…», — написал он в своём Telegram-канале.

Марочко отметил, что украинским силам пришлось отойти на вторую и третью линии обороны, которые расположены западнее указанного села. Эксперт также уточнил, что одно из отступивших подразделений ВСУ перебросили к населённому пункту Колодези.

По его словам, во втором районе оперативно-тактическая ситуация для украинской армии тоже «складывается не самым лучшим образом».

Напомним, 10 июля украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что российские военные использовали «плащи-невидимки» в ходе боев за Зеленую Долину. Авторы публикации также признали продвижение войск РФ в районе этого села.