Марочко: войска России заставили ВСУ отступить из Зелёной Долины в ДНР

Наступательные шаги российских военных заставили ВСУ отступить из села Зелёная Долина в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий и давления ВС РФ на украинские позиции в населённом пункте Зеленая Долина Донецкой Народной Республики боевики вооружённых формирований Украины вынужденно покинули данный населённый пункт…», — написал он в своём Telegram-канале.
Марочко отметил, что украинским силам пришлось отойти на вторую и третью линии обороны, которые расположены западнее указанного села. Эксперт также уточнил, что одно из отступивших подразделений ВСУ перебросили к населённому пункту Колодези.
По его словам, во втором районе оперативно-тактическая ситуация для украинской армии тоже «складывается не самым лучшим образом».
Напомним, 10 июля украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что российские военные использовали «плащи-невидимки» в ходе боев за Зеленую Долину. Авторы публикации также признали продвижение войск РФ в районе этого села.