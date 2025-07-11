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Четыре украинских БПЛА сбили над Черным морем в ночь на 11 июля

Российские ПВО сбили 155 беспилотников, четыре из них — над Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства ПВО минувшей ночью отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над акваторией Черного моря сбили четыре вражеских дрона, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в период с 23:00 10 июля до 07:00 11 июля было перехвачено и уничтожено 155 БПЛА. Наибольшее количество беспилотников сбито над Курской областью — 53 единицы. Также сообщается об уничтожении 19 БПЛА над Брянской областью, 15 — над Смоленской областью, 14 — над Белгородской областью и 13 — над Тульской областью. Кроме того, по 11 БПЛА сбито над территориями Орловской области и Московского региона. Семь беспилотников уничтожили над Крымом, четыре — над Липецкой областью, по два — над территориями Ростовской и Калужской областей.

Напомним, днем ранее над акваторией Черного моря уничтожили восемь беспилотников самолетного типа.

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