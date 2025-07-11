Четыре украинских БПЛА сбили над Черным морем в ночь на 11 июля

По данным ведомства, в период с 23:00 10 июля до 07:00 11 июля было перехвачено и уничтожено 155 БПЛА. Наибольшее количество беспилотников сбито над Курской областью — 53 единицы. Также сообщается об уничтожении 19 БПЛА над Брянской областью, 15 — над Смоленской областью, 14 — над Белгородской областью и 13 — над Тульской областью. Кроме того, по 11 БПЛА сбито над территориями Орловской области и Московского региона. Семь беспилотников уничтожили над Крымом, четыре — над Липецкой областью, по два — над территориями Ростовской и Калужской областей.