Ночью над Черноземьем сбили 82 беспилотника, есть пострадавшие

В Липецкой области дрон упал на сельхозпредприятие в Хлевенском районе, в результате один человек погиб и еще один пострадал.
В Курской области пресс-служба облправительства подтвердила уничтожение 53 дронов, о разрушениях и пострадавших в результате ночной атаки не сообщается. Однако врио губернатора Александр Хинштейн утром рассказал о четырех пострадавших в результате удара БПЛА на деревню Суходол, не раскрывая время происшествия.
Уничтожение 11 БПЛА подтвердил и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.