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Ночью над Черноземьем сбили 82 беспилотника, есть пострадавшие

Дежурные средства ПВО с 23:00 10 июля по 7:00 11 июля уничтожили над Россией 155 беспилотников, в том числе 82 над Черноземьем. 53 БПЛА сбили над Курской областью, 14 — над Белгородской, 11 — над Орловской, еще четыре — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Липецкой области дрон упал на сельхозпредприятие в Хлевенском районе, в результате один человек погиб и еще один пострадал.

В Курской области пресс-служба облправительства подтвердила уничтожение 53 дронов, о разрушениях и пострадавших в результате ночной атаки не сообщается. Однако врио губернатора Александр Хинштейн утром рассказал о четырех пострадавших в результате удара БПЛА на деревню Суходол, не раскрывая время происшествия.

Уничтожение 11 БПЛА подтвердил и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

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