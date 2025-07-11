Утром 11 июля в Таганроге объявили, а потом сняли воздушную опасность

Рано утром 11 июля в Таганроге объявили воздушную опасность, через время угрозу сняли. Оперативную информацию можно было отследить в телеграм-канале главы города Светланы Камбуловой.
Пост с предупреждением был опубликован в 6:35. Глава приморского города напомнила, что на время опасности всем следует покинуть открытые участки улиц, отойти от окон и спуститься на нижние этажи, в подвал.
Отбой тревоги поступил в 7:14. Еще через время после этого Светлана Камбулова рассказала об обломках БПЛА на территории ТАНТК имени Бериева. Летательный аппарат обезвредили. Пострадавших нет. Работают оперативные группы.
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