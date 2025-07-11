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Российские военные с помощью ФАБ уничтожили два взвода подкрепления ВСУ

В результате ударов авиабомб были уничтожены два взвода украинской армии, прибывшие для подкрепления.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы России нанесли удары с помощью авиационных бомб ФАБ по пунктам сбора ВСУ на границе ДНР с Днепропетровской областью, сообщили в российских силовых структурах.

По данным источников, в результате этого удалось уничтожить два взвода противника, прибывших для подкрепления.

«В селе Александроград ударами ФАБ были уничтожены два взвода подкрепления 31-й и 141-й отдельной механизированной бригад ВСУ», — рассказали представители силовых органов, слова которых приводит ТАСС.

Уточняется, что при ударах были ликвидированы примерно 40 украинских боевиков.

Напомним, 10 июля военкор Евгений Лисицын проинформировал, что российским военным удалось закрепиться в селе в Мирном в ДНР. Он также написал, что о боях Вооружённых сил России под Воскресенкой в Донецкой Народной Республике и Малиевкой в Днепропетровской области.