Российские военные с помощью ФАБ уничтожили два взвода подкрепления ВСУ

Вооружённые силы России нанесли удары с помощью авиационных бомб ФАБ по пунктам сбора ВСУ на границе ДНР с Днепропетровской областью, сообщили в российских силовых структурах.
По данным источников, в результате этого удалось уничтожить два взвода противника, прибывших для подкрепления.
«В селе Александроград ударами ФАБ были уничтожены два взвода подкрепления 31-й и 141-й отдельной механизированной бригад ВСУ», — рассказали представители силовых органов, слова которых приводит ТАСС.
Уточняется, что при ударах были ликвидированы примерно 40 украинских боевиков.
Напомним, 10 июля военкор Евгений Лисицын проинформировал, что российским военным удалось закрепиться в селе в Мирном в ДНР. Он также написал, что о боях Вооружённых сил России под Воскресенкой в Донецкой Народной Республике и Малиевкой в Днепропетровской области.