Российские военные с помощью ФАБ уничтожили два взвода подкрепления ВСУ

Напомним, 10 июля военкор Евгений Лисицын проинформировал, что российским военным удалось закрепиться в селе в Мирном в ДНР. Он также написал, что о боях Вооружённых сил России под Воскресенкой в Донецкой Народной Республике и Малиевкой в Днепропетровской области.