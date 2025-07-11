Губернатор Ленобласти сообщил, где сейчас наиболее опасно

В Ленинградской области с утра 11 июля была объявлена опасность БПЛА. Администрации Ленобласти и Петербурга предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и связи. Над Пулково закрывали небо. Ограничения полетов продлились чуть более двух часов. За то время были задержаны 29 рейсов и восемь ушли на запасные аэродромы.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше