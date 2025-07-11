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Губернатор Ленобласти сообщил, где сейчас наиболее опасно

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 9:54 предупредил, что режим воздушной опасности сохраняется в западных районах области.

В Ленинградской области с утра 11 июля была объявлена опасность БПЛА. Администрации Ленобласти и Петербурга предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и связи. Над Пулково закрывали небо. Ограничения полетов продлились чуть более двух часов. За то время были задержаны 29 рейсов и восемь ушли на запасные аэродромы.

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