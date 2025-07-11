В Ленобласти снят режим воздушной опасности

Об опасности беспилотников Дрозденко предупредил в 6:58. Через полчаса Росавиация объявила, что Пулково не принимает и не выпускает рейсы. Самолёты кружили над Ленобластью, восемь из них ушли на запасные аэродромы в Москву и Архангельск.