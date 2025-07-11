В Ленобласти снят режим воздушной опасности

Об опасности беспилотников Дрозденко предупредил в 6:58. Через полчаса Росавиация объявила, что Пулково не принимает и не выпускает рейсы. Самолёты кружили над Ленобластью, восемь из них ушли на запасные аэродромы в Москву и Архангельск.
Ограничения в Пулково полностью сняли в 9:45. До этого аэропорт час работал по временной схеме — самолёты принимали и отправляли в спецпорядке. По данным на 10 часов утра, задерживались 28 рейсов. Стабилизировать расписание планируют в течение дня.
Власти Ленобласти сообщали, что на фоне воздушной опасности частично может быть понижен сигнал мобильного интернета. Со сбоями столкнулись в том числе в Петербурге. В Смольном извинились за неудобства и добавили, что приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.