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Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Одиннадцатого июля т.г. в период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

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