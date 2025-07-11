Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью

«Одиннадцатого июля т.г. в период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше