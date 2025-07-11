В Южно-Сахалинске стартовал турнир «Кубок Защитников Отечества»

К участникам турнира также обратился министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что спортивное ведомство всецело поддерживает проведение Кубка в регионах страны. «Это уже стало хорошей традицией. А для наших бойцов это возможность начать новый этап в жизни, обрести верных товарищей и открыть для себя спорт как эффективное средство реабилитации. Уверен, соревнования пройдут на самом высоком уровне и станут знаковыми для всех участников — людей с несгибаемой силой воли, преисполненных отвагой и мужеством», — обратил внимание он.