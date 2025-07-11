В Южно-Сахалинске стартовал турнир «Кубок Защитников Отечества»

«В Южно-Сахалинске состоялось открытие межрегионального комплексного физкультурного мероприятия “Кубок Защитников Отечества”, в котором примут участие более 100 ветеранов специальной военной операции из регионов Дальневосточного федерального округа», — говорится в сообщении.
В рамках Кубка пройдут соревнования по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, волейболу сидя. По поручению статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой в программу соревнований также были включены спортивное метание ножа, а также две дисциплины спорта лиц с нарушением зрения: настольный теннис (шоудаун) и пауэрлифтинг, добавили в пресс-службе.
По словам Цивилевой, чьи слова приводятся в сообщении, проведение на Сахалине «Кубка Защитников Отечества» среди ветеранов ДФО — не только спортивное мероприятие, но и важный шаг в укреплении традиций служения Родине. «Здесь встречаются те, чья жизнь — пример мужества и преданности стране. Развитие адаптивного спорта — одна из наших ключевых задач, ведь он дает возможность каждому независимо от обстоятельств испытать свое мастерство, проявить силу духа и остаться частью большой команды. Уверена, турнир станет праздником настоящего товарищества и новых побед», — подчеркнула она.
К участникам турнира также обратился министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что спортивное ведомство всецело поддерживает проведение Кубка в регионах страны. «Это уже стало хорошей традицией. А для наших бойцов это возможность начать новый этап в жизни, обрести верных товарищей и открыть для себя спорт как эффективное средство реабилитации. Уверен, соревнования пройдут на самом высоком уровне и станут знаковыми для всех участников — людей с несгибаемой силой воли, преисполненных отвагой и мужеством», — обратил внимание он.
По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, «Кубок Защитников Отечества» является символом несгибаемой воли, мужества и стремления к победе. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков обратил внимание на то, что соревнования вносят большой вклад в вовлечение ветеранов в паралимпийское движение. «Мы заинтересованы, чтобы наиболее перспективные в спорте ветераны СВО быстрее совершенствовали свое мастерство. Совместно с партнерами продолжим проводить для них больше соревнований, а лучших из них — приглашать на тренировочные сборы с национальными командами», — отметил он.