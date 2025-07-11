«Южная» группировка за неделю заняла более выгодные позиции в зоне СВО

По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.