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«Южная» группировка за неделю заняла более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили более 1080 военнослужащих ВСУ и три танка за неделю, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1080 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и 23 автомобиля», — говорится в сводке российского военного ведомства.

По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

Уточняется также, что были уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.