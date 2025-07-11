«Южная» группировка за неделю заняла более выгодные позиции в зоне СВО

«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1080 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и 23 автомобиля», — говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
Уточняется также, что были уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.