Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий «Севера»

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Бессаловка. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны», — говорится в сводке министерства.