ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по украинским объектам

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские Вооружённые силы в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в ходе которых использовались, в том числе, ракеты «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины, военным аэродромам, производству беспилотников и безэкипаных катеров, военкоматам, сообщили в Минобороны РФ.