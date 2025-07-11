ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по украинским объектам

«С 5 по 11 июля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 июля.
Отмечается, что в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.